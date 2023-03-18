هدّدها بسكين وتمكّنت من الهرب.. اعتقال كندي هدّد بقتل سيدة مسلمة بمحطة قطار الأنفاق

وأشار بيان الشرطة إلى أن الحادثة وقعت يوم ٩ مارس الجاري، وتم نشر صور المتّهم في عدة مواقع بالقرب من محطات القطار، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وسيمثل أمام المحكمة خلال الأسبوع الجاري.