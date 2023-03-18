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هدّدها بسكين وتمكّنت من الهرب.. اعتقال كندي هدّد بقتل سيدة مسلمة بمحطة قطار الأنفاق
"الشرطة": يبدو عليه الاضطراب النفسي ويجري التحقيق معه باعتبارها جريمةً بدافع الكراهية
اعتقلت الشرطة الكندية متهمًا "٤٧ عامًا" هدّد سيدة مسلمة بالقتل بالسكين في محطة القطارات بمدينة تورنتو.
وأشار بيان الشرطة إلى أن الحادثة وقعت يوم ٩ مارس الجاري، وتم نشر صور المتّهم في عدة مواقع بالقرب من محطات القطار، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وسيمثل أمام المحكمة خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت الشرطة أن المتّهم يدعى فليب فينتون، كندي الجنسية، ويبدو عليه الاضطراب النفسي، ويجري معه التحقيق باعتبارها جريمة بدافع الكراهية، مشيرة إلى أنه هدّد السيدة المسلمة بالقتل بالسكين، والتي تمكّنت من الفرار من محطة ويلسون للقطارات وأبلغت الشرطة بالحادثة.