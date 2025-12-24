شاهد.. مرصد الختم الفلكي يلتقط صورة خلابة لعنقود الشجرة وسديم المخروط

بعد 35 ساعة تصوير امتدت على مدى أكثر من شهر، تمكّن مرصد الختم الفلكي، الواقع في صحراء أبوظبي، من التقاط صورة خلابة لبقعة من السماء تضم عددًا من الأجرام السماوية، من بينها عنقود الشجرة، وهو تجمع نجمي يظهر على هيئة شجرة، ويُعرف في المجتمعات الغربية باسم «عنقود شجرة عيد الميلاد» لشبهه الكبير بها. ويقع أعلى العنقود سديم المخروط، وهو كتلة من الغاز والغبار تتخذ شكل مخروط.