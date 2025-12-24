شاهد.. مرصد الختم الفلكي يلتقط صورة خلابة لعنقود الشجرة وسديم المخروط

بعد 35 ساعة تصوير امتدت على مدى أكثر من شهر، تمكّن مرصد الختم الفلكي، الواقع في صحراء أبوظبي، من التقاط صورة خلابة لبقعة من السماء تضم عددًا من الأجرام السماوية، من بينها عنقود الشجرة، وهو تجمع نجمي يظهر على هيئة شجرة، ويُعرف في المجتمعات الغربية باسم «عنقود شجرة عيد الميلاد» لشبهه الكبير بها. ويقع أعلى العنقود سديم المخروط، وهو كتلة من الغاز والغبار تتخذ شكل مخروط.
وقال مدير مرصد الختم الفلكي محمد عودة إن العنقود والسديم يُرمز لهما معًا بالرمز الفلكي NGC2264، وبالقرب منهما جرمان آخران هما عنقود حبة الثلج وسديم فروة الثعلب. وأوضح أن جميع هذه الأجرام تقع في كوكبة وحيد القرن، على بُعد نحو 2300 سنة ضوئية، ما يعني أن الضوء الظاهر في الصورة انطلق من هذه الأجرام عام 275 قبل الميلاد، ولم يصل إلى الأرض إلا في الوقت الحالي.
وبيّن أن اللونين الأحمر والزهري في الصورة ناتجان عن تأيّن غاز الهيدروجين، في حين يعود اللون الأزرق إلى تأيّن غاز الأكسجين. كما تُظهر الصورة معالم فلكية أخرى، من بينها سُدم مظلمة، وهي كتل عملاقة من الغاز والغبار تحجب الضوء خلفها، فتبدو على هيئة بقع سوداء.
وكشف عودة عن معدات وظروف التصوير، موضحًا أنه جرى استخدام تلسكوب كاسر بقطر 108 ملم، مع كاميرا ملوّنة وفلتر تلوث ضوئي، في موقع يبلغ فيه مستوى التلوث الضوئي Bortle 6.5، فيما بلغت مدة التصوير الإجمالية 35 ساعة، بواقع 421 صورة مدة كل واحدة منها 5 دقائق.
وأشار إلى أن فريق العمل ضم، إلى جانبه، هيثم حمدي الذي تولّى معالجة الصورة، إضافة إلى كل من أسامة غنام، وأنس محمد، وخلفان النعيمي.
ولمشاهدة المعالم والتفاصيل بشكل أوضح، يُفضّل الاطلاع على الصور من خلال الروابط المرفقة من مكان مظلم.
رابط الصورة الرئيسة بدقة عالية مع النجوم:https://astronomycenter.net/images/01%20-%20ChristmasTreeWStar.png
رابط الصورة الرئيسة بدقة عالية مع تقليل سطوع النجوم لإظهار السدم بشكل أوضح:https://astronomycenter.net/images/02%20-%20ChristmasTree.png
رابط لصورة مقربة لعنقود الشجرة وسديم المخروط وسديم فروة الثعلب:https://astronomycenter.net/images/03%20-%20CTandConeOnlyWTreeNL.png
رابط لصورة تبين عنقود الشجرة:https://astronomycenter.net/images/04%20-%20CTandConeOnlyWTree.png
رابط لصورة مقربة لسديم فروة الثعلب، وهو على هيئة ثعلب يتحرك إلى اليسار:https://astronomycenter.net/images/05%20-%20FoxFur.png
رابط لصورة مقربة لأحد السدم المظلمة التي تظهر في الصورة الرئيسية:https://astronomycenter.net/images/06%20-%20Dark%20Nebula.png
رابط لصورة مقربة لأحد السدم الصغيرة المليئة بغاز الأكسجين وبعض التشكيلات الصغيرة، والذي يظهر في الصورة الرئيسية:https://astronomycenter.net/images/07%20-%20Small%20Nebula.png