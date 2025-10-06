سابقة تاريخية.. نزال داخل البيت الأبيض في عيد ميلاد ترامب الثمانين

وقال ترامب خلال كلمة أمام البحارة في قاعدة نورفولك البحرية بولاية فيرجينيا: "في الرابع عشر من يونيو من العام المقبل، سننظم نزالًا كبيرًا في بطولة يو أف سي في البيت الأبيض — نعم، على أرضية البيت الأبيض"، دون أن يشير إلى أن التاريخ يوافق عيد ميلاده.