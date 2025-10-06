سابقة تاريخية.. نزال داخل البيت الأبيض في عيد ميلاد ترامب الثمانين

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إقامة نزال في بطولة القتال النهائي (UFC) داخل البيت الأبيض في الرابع عشر من يونيو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثمانين، ما يجعل الحدث أول مواجهة قتالية من نوعها تُنظم في مقر الرئاسة الأميركية.
وقال ترامب خلال كلمة أمام البحارة في قاعدة نورفولك البحرية بولاية فيرجينيا: "في الرابع عشر من يونيو من العام المقبل، سننظم نزالًا كبيرًا في بطولة يو أف سي في البيت الأبيض — نعم، على أرضية البيت الأبيض"، دون أن يشير إلى أن التاريخ يوافق عيد ميلاده.
وكان رئيس اتحاد بطولة القتال النهائي دانا وايت قد أعلن في أغسطس الماضي عن إقامة نزال مماثل في البيت الأبيض في الرابع من يوليو، احتفالًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، قبل أن يؤكد ترامب لاحقًا موعدًا جديدًا في يونيو، في ما وصفه مراقبون بأنه "عيد ترامب".
ويُعد اتحاد UFC أكبر منظمة في العالم للفنون القتالية المختلطة، وتُقام نزالاته داخل حلبة ثُمانية الأضلاع تُعرف باسم "الأوكتاغون"، حيث يتواجه المقاتلون باستخدام مزيج من تقنيات المصارعة والملاكمة والجيوجيتسو والكيك بوكسينغ.
وفي مؤتمر صحافي بثّ على قناة الاتحاد الرسمية في "يوتيوب"، قال وايت إن العمل سيبدأ مطلع العام المقبل على إعداد بطاقة نزالات البيت الأبيض، مؤكدًا أنها ستكون "أعظم البطولات في تاريخ الشركة".