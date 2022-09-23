هدّدوا بقطع رؤوسهم وطالبوا بفدية.. عصابة تخطف 3 قرود من محمية بالكونغو

وأكد آدامز كاسينجا، مدير ConservCongo الذي يحقق في جرائم الحياة البرية ومحاكمتها: "هذه هي المرة الأولى، ليس فقط في أفريقيا، ولكن في العالم التي أسمع فيها عن مثل واقعة الاختطاف الغريبة هذه على مدار 18 عامًا من العمل"، كاشفًا أنه "بالإضافة إلى القردة فقد هددت العصابة بخطف أطفالي وزوجتي".