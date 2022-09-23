هدّدوا بقطع رؤوسهم وطالبوا بفدية.. عصابة تخطف 3 قرود من محمية بالكونغو

في واقعة طريفة أقدمت عصابة على اختطاف 3 قرود من فصيلة الشمبانزي من محمية كونغولية، وطالبت بفدية مالية كبيرة مقابل إعادتها سالمة.
وأرسلت العصابة مقاطع فيديو إلى ملجأ في أفريقيا الوسطى؛ لتأكيد أن القرود لا تزال على قيد الحياة، إلا أنها هددت بقطع رؤوسهم إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
اللقطات التي نشرها الخاطفون تظهر اثنين من القرود، يدعيان: حسين، وقيصر، يتسلّقان أثاثًا مقلوبًا، بينما تم ربط ذراعي القرد الثالث الذي يدعى: مونغا، البالغ من العمر خمس سنوات، فوق رأسه في غرفة من الطوب.
وذكرت المعلومات، وفق روسيا اليوم، أن القرد قيصر متواجد في الملجأ فقط منذ بضعة أسابيع بعد أن تم إنقاذه من السوق، ونقله إلى الملجأ في رحلة استغرقت ثلاثة أيام من القيادة على ظهر دراجة نارية ورحلتي طيران.
وأكد آدامز كاسينجا، مدير ConservCongo الذي يحقق في جرائم الحياة البرية ومحاكمتها: "هذه هي المرة الأولى، ليس فقط في أفريقيا، ولكن في العالم التي أسمع فيها عن مثل واقعة الاختطاف الغريبة هذه على مدار 18 عامًا من العمل"، كاشفًا أنه "بالإضافة إلى القردة فقد هددت العصابة بخطف أطفالي وزوجتي".
من جانبه علق مؤسس ملجأ القرود، فرانك شانتيرو، عن اللقطات قائلًا: "الحيوانات مرعوبة بشكل كبير، ونعمل حاليًّا مع وكالات إنفاذ القانون لمحاولة تحديد مكان الـ3 قرود شمبانزي وضمان عودتها بأمان".