شاهد وادي الموت.. المكان الأكثر حرارةً في العالم

وحسب تقرير مصور على موقع مجلة "زهرة الخليج"، ترجع تسمية هذه الصحراء القاحلة بهذا الاسم، وفق ما نشرت إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية، إلى قصة حدثت قبل مئات السنين، عندما تاه عدد من المسافرين في الوادي لمدة عام كامل، بين 1849م و1850م، وتوفي أحدهم قبل أن يجدوا لهم مخرجًا من الوادي، وكان آخر ما نطق به الرجل قبل وفاته الكلمات التالية: "وداعًا.. وادي الموت"، فسمي الوادي بهذا الاسم.