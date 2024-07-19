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بالصور: الملايين تأثروا وتوقفت مصالحهم.. هذا ما أحدثه العطل التقني في العالم

بالصور: الملايين تأثروا وتوقفت مصالحهم.. هذا ما أحدثه العطل التقني في العالم

تأثَّر الملايين حول العالم بعُطل تقني، ضرب الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإنترنت العالمي؛ ما تسبَّب في توقُّف الرحلات الجوية، وانهيار أنظمة البنوك، وشركات الاتصالات، ووسائل الإعلام.

وفرض العطل التقني توقفًا تامًّا على المطارات، والرحلات الجوية، كما أجبر بعض محطات البث على التوقف عن البث، وضرب الخدمات المصرفية والرعاية الصحية.

وتعود المشكلة إلى "تحديث خاطئ" من قِبل مزوِّد الأمن السيبراني CrowdStrike لبرنامج Falcon Sensor، الذي عطَّل بدوره أنظمة مايكروسوفت ويندوز؛ ما أدى إلى إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر، والخوادم التي تعمل بهذا النظام، وفرض عليها الصمت المطبق؛ ما أوقف مصالح الملايين حول العالم.

الصور الآتية تطوف بنا حول العالم، وترصد تأثُّر الملايين بالعطل التقني النادر.

زحام بين ركاب شركة "طيران آسيا" أثناء انتظارهم تسجيل وصولهم يدويًّا في مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا
زحام بين ركاب شركة "طيران آسيا" أثناء انتظارهم تسجيل وصولهم يدويًّا في مطار كوالالمبور الدولي بماليزياحسنور حسين/ رويترز
موظف شركة "يونايتد آيرلاينز" الأمريكية يقف مكتوف اليدَيْن فيما تظهر شاشة الخطأ الزرقاء من فوقه في مطار نيوراك بولاية نيوجيرزي الأمريكية
موظف شركة "يونايتد آيرلاينز" الأمريكية يقف مكتوف اليدَيْن فيما تظهر شاشة الخطأ الزرقاء من فوقه في مطار نيوراك بولاية نيوجيرزي الأمريكيةرويترز
متجر يعتذر لعملائه عن عدم إمكانية الدفع الذاتي عن طريق البطاقات بسبب العطل التقني في العاصمة البريطانية لندن
متجر يعتذر لعملائه عن عدم إمكانية الدفع الذاتي عن طريق البطاقات بسبب العطل التقني في العاصمة البريطانية لندنهيلين ريد/ رويترز
زحام الركاب في مطار هونج كونج الدولي في انتظار انتهاء العطل التقني الذي ضرب الأنظمة
زحام الركاب في مطار هونج كونج الدولي في انتظار انتهاء العطل التقني الذي ضرب الأنظمةتيرون سيو/ رويترز
ركاب ينتظرون تسجيلهم واستئناف رحلاتهم في ظل عطل تقني عالمي في مطار برلين
ركاب ينتظرون تسجيلهم واستئناف رحلاتهم في ظل عطل تقني عالمي في مطار برلينناديا فوليبن/ رويترز
ركاب ينتظرون تسجيل الدخول يدويًّا بمطار شانجي في سنغافورة وسط أزمة عالمية
ركاب ينتظرون تسجيل الدخول يدويًّا بمطار شانجي في سنغافورة وسط أزمة عالميةكارولين شيا/ رويترز
موظفو الطيران يحملون لافتات عن تسجيل الوصول لإحدى الرحلات بعد انقطاع شاشات العرض في العاصمة التايلاندية بانكوك
موظفو الطيران يحملون لافتات عن تسجيل الوصول لإحدى الرحلات بعد انقطاع شاشات العرض في العاصمة التايلاندية بانكوكتشالين ثيراسوبا/ رويترز
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