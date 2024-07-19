بالصور: الملايين تأثروا وتوقفت مصالحهم.. هذا ما أحدثه العطل التقني في العالم

تأثَّر الملايين حول العالم بعُطل تقني، ضرب الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإنترنت العالمي؛ ما تسبَّب في توقُّف الرحلات الجوية، وانهيار أنظمة البنوك، وشركات الاتصالات، ووسائل الإعلام.
وفرض العطل التقني توقفًا تامًّا على المطارات، والرحلات الجوية، كما أجبر بعض محطات البث على التوقف عن البث، وضرب الخدمات المصرفية والرعاية الصحية.
وتعود المشكلة إلى "تحديث خاطئ" من قِبل مزوِّد الأمن السيبراني CrowdStrike لبرنامج Falcon Sensor، الذي عطَّل بدوره أنظمة مايكروسوفت ويندوز؛ ما أدى إلى إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر، والخوادم التي تعمل بهذا النظام، وفرض عليها الصمت المطبق؛ ما أوقف مصالح الملايين حول العالم.
الصور الآتية تطوف بنا حول العالم، وترصد تأثُّر الملايين بالعطل التقني النادر.