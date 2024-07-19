بالصور: الملايين تأثروا وتوقفت مصالحهم.. هذا ما أحدثه العطل التقني في العالم

وتعود المشكلة إلى "تحديث خاطئ" من قِبل مزوِّد الأمن السيبراني CrowdStrike لبرنامج Falcon Sensor، الذي عطَّل بدوره أنظمة مايكروسوفت ويندوز؛ ما أدى إلى إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر، والخوادم التي تعمل بهذا النظام، وفرض عليها الصمت المطبق؛ ما أوقف مصالح الملايين حول العالم.