مرعوب يبكي كالطفل.."السجائر الإلكترونية" تفجر رئة مراهقة وتصدم والدها!"

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن مارك بلايث كان "يبكي مثل الطفل"، عندما تلقى مكالمة تفيد بأن ابنته كايلا، 17 عامًا، في حالة صعبة وتحول وجهها إلى اللون الأزرق أثناء نومها في منزل إحدى صديقاتها في وقت مبكر من يوم 11 مايو.