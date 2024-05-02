دراسة: النساء أكثر مرضًا ويعيشون طويلًا.. والرجال يموتون مبكرًا

وكان الرجال على مستوى العالم أكثر تأثرًا عام 2021 بالمشاكل التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، مثل كوفيد، والحوادث المرورية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي والكبد؛ في حين تَبَين أن الاضطرابات العضلية الهيكلية والنفسية والتنكس العصبي طغت لدى النساء؛ وفقًا للدراسة.