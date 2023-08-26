خطوط متداخلة وملتوية.. بلدة فرنسية تلجأ إلى طريقة غريبة لضبط السرعة في طرقاتها

ويتعيَّن على بلدة بونيه الصغيرة، وهي موطن نحو 1700 شخص فقط، التعامل مع حركة مرور كثيفة بشكل يومي بسبب موقعها على مفترق طريقَيْن دوليَّيْن، حيث يمر بها نحو 2300 سيارة كل يوم يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كم/ساعة على الرغم من أن التقاطع محدّد بوضوح بعلامات تحدّد السرعة عند 30 كم/ساعة.