"عارٌ عليك يا رجل! ".. هذا ما حدث بين امرأة وراكب على متن طائرة وردُّ فعلِ الرجل أذهل الجميع

وأشاد آخرون بالرجل لكونه زوجًا وأبًا محبًّا، قائلين إن والديهم يفعلون الشيء نفسه، تقول معلقة: "عمري 54 عامًا وكان والدي يرسل لي دائمًا رسالة نصية (أنا أحبك)، وقد توفي أبي قبل ثلاث سنوات. من فضلك لا تتوقف أبدًا عن تلك الرسائل النصية، فأنا أفتقده كل يوم".