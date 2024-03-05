عمرها 13 ألف عام وارتفاعها 100 متر.. علماء يكشفون أسرار "الكثبان الرملية النجمية" في المغرب

وتابع: "يمكننا أن نرى آثارًا لجذور النباتات القديمة، مما يشير إلى أن الكثبان الرملية كانت مستقرة بسبب النباتات. ويبدو أنها بقيت على هذا الحال لمدة 8000 سنة تقريبًا، ثم بدأ المناخ يتغير مرة أخرى وبدأت هذه الكثبان النجمية في التشكل".