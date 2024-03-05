عمرها 13 ألف عام وارتفاعها 100 متر.. علماء يكشفون أسرار "الكثبان الرملية النجمية" في المغرب

تمكن فريق علماء من تحديد عمر الكثبان الرملية النجمية في منطقة نائية بالمغرب، وكشفوا تفاصيل بشأن تكوينها وكيفية تحركها عبر الصحراء، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
والكثبان النجمية تعرف أيضًا باسم "الكثبان الهرمية" بسبب أشكالها المميزة، وارتفاعها الشاهق الذي قد يصل إلى مئات الأمتار.
وتنتشر هذه الكثبان في قارة آسيا وأميركا الشمالية وأفريقيا، كما يوجد شبيه لها في كوكب المريخ.
وحسب موقع "الحرة"، لم يتمكن العلماء سابقًا من تحديد الزمن الذي استغرقته تلك الكثبان حتى تتشكل.
وسافر الفريق العلمي، إلى جنوب شرق المغرب لدراسة الكثبان الرملية التي يبلغ ارتفاعها 100 متر وعرضها 700 متر في واحة عرق الشبي المعروف باسم "لالا عالية"، وهو ما يمكن ترجمته من اللغة الأمازيغية بأنه "أعلى نقطة مقدسة".
واكتشف العلماء أن قاعدة الكثبان الرملية يبلغ عمرها 13 ألف عام، لكنهم فوجئوا بأن الجزء العلوي منها لم يتشكل إلا في الألف عام الماضية أو نحو ذلك.
وأوضح البروفيسور، جيف دولر، من قسم الجغرافيا وعلوم الأرض في جامعة أبيريستويث بويلز: "أنها أشياء غير عادية، وهي واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية في العالم".
وتابع: "من الأرض تبدو تلك الكثبان مثل الأهرامات، لكن من الجو ترى قمة تتفرع منها أذرع مشعة في 3 أو 4 اتجاهات بحيث يصبح شكلها مثل النجوم".
وقال "دولر" إن الكثبان الرملية تشكلت لأن الرياح تهب في اتجاهين متعارضين – من الجنوب الغربي والشمال الشرقي – مما يؤدي إلى تراكم الرمال، لافتًا إلى أن هناك رياح ثالثة ثابتة تهب من الشرق وتحول الكثبان الرملية ببطء إلى الغرب بمعدل حوالي 50 سم في السنة.
ونوه إلى قاعدة الكثبان استمرت في التشكل حتى حوالي 9000 سنة مضت.
وتابع: "يمكننا أن نرى آثارًا لجذور النباتات القديمة، مما يشير إلى أن الكثبان الرملية كانت مستقرة بسبب النباتات. ويبدو أنها بقيت على هذا الحال لمدة 8000 سنة تقريبًا، ثم بدأ المناخ يتغير مرة أخرى وبدأت هذه الكثبان النجمية في التشكل".