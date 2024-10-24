روسيا.. خطوةٌ جديدة نحو ابتكار عين اصطناعية مبصرة

يُذكر أن الكائنات الحية تدرك ما تراه على عدة مراحل، فتحدث أولًا عملية الكشف (الرؤية) عن طريق أجهزة الاستشعار في شبكية العين، ثم تنتقل الإشارة الضوئية عبر المشابك بالمعلومات إلى الخلايا في العصب البصري، والتي تولد نبضات للمعالجة لتعريف وإطلاق اسم على ما رأته العين؛ وذلك في القشرة البصرية للدماغ.