رجلٌ ارتكب الخطأ القاتل مع تمساح ضخم.. شاهد ما حدث له

وبدا أن التمساح المستلقي تحت المياه الصافية غير مستعد للقتال؛ حيث اقترب الصياد بكاميرته، ووجّه صنارته باتجاه رأس الحيوان الزاحف؛ إلا أن التمساح سرعان ما ردّ عمليًّا على "الاستهتار به"، وانقضّ على الصياد، وكاد يمسك ساقه بين فكيه؛ لكن الرجل أفلت في اللحظة الأخيرة؛ وفق ما يظهر في فيديو نشره الصياد على "تيك توك".