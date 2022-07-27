الصحة العالمية: أوروبا لم تسجل وفيات بجدري القردة

وذكر المسؤول الأممي أن: "8% منهم تم نقلهم إلى المستشفى، ولحسن الحظ لا توجد وفيات حتى الآن"، مشيراً إلى أن عدد النساء والأطفال الذين أصيبوا بالمرض في تزايد، لكنه لا يزال ضئيلاً.