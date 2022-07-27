الصحة العالمية: أوروبا لم تسجل وفيات بجدري القردة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، أن قارة أوروبا لم تشهد حتى الآن أي حالة وفيات من جرّاء العدوى بجدري القردة.
وأضاف كلوغ في بيان له: "بداية من 13 مايو حتى 22 يوليو، تم تسجيل ما يقرب من 12 ألف إصابة مؤكدة.
وذكر المسؤول الأممي أن: "8% منهم تم نقلهم إلى المستشفى، ولحسن الحظ لا توجد وفيات حتى الآن"، مشيراً إلى أن عدد النساء والأطفال الذين أصيبوا بالمرض في تزايد، لكنه لا يزال ضئيلاً.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت استخدام لقاح الجدري في الوقاية من مرض جدري القردة.
يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي لقاح إمفانيكس منذ عام 2013 للوقاية من مرض الجدري.