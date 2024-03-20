بعد موافقة الكونجرس وتأييد "بايدن".. خبراء قانون: "عواقب اقتصادية" تضرب أمريكا إذا حظرت "تيك توك"

وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يُحظر في غضون أشهر.

"أكسيوس" نقلت عن أستاذ القانون في جامعة جورج تاون أنوبام تشاندر، قوله: "يبدو أننا خلقنا سابقة تعود لتطاردنا".