أمريكي شك برائحة فنجان قهوة قدمته الزوجة.. وكاميرا مراقبة كشفت الحقيقة الصادمة

في أحد الليالي شم "جونسون" رائحة كريهة في فنجان القهوة، فأعتقد أن خطأ حدث، ولكن في الصباح، قام بنفسه بإعداد القهوة، في الإناء الذي ملأته الزوجة، فشم نفس الرائحة، وبعدها امتنع عن شرب القهوة كلما قدمتها الزوجة، لكن ظل يدعي أنه يشربها.