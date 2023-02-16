الفاجعة الكبرى صينية.. "أعنف 13 زلزالًا في التاريخ".. "تسونامي" والناس نيام!

زلزال المحيط الهندي عام 2004م

تسبب الزلزال الذي وقع في 26 ديسمبر 2004 قبالة سواحل إندونيسيا في موجة تسونامي عملاقة، وقدرت قوة الزلزال بين 9.1 إلى 9.3، ووصلت موجات تسونامي إلى سواحل 14 دولة، حتى ساحل بورت إليزابيث في جنوب إفريقيا التي تبعد نحو 7 آلاف كيلومتر عن مركز الزلزال، وتراوح عدد ضحايا الزلزال ما بين 225 ألفًا إلى 300 ألف شخص، ولا يُعرف الرقم الدقيق للقتلى؛ لأن أعدادًا كبيرة جُرِفَت في المحيط.