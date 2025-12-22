تفاصيل "صادمة" تكشف خفايا سرقة مجوهرات متحف اللوفر في باريس

ورغم رفضه الإجابة في البداية، فإنه اعترف لاحقًا بصعوده إلى القاعة، مضيفًا أنه تواصل قبل يومين من عملية السطو مع فريق غامض مكوّن من شخصين بلهجة سلافية، عرضا عليه المشاركة في سرقة عادية مقابل 15 ألف يورو، مؤكدًا أنه كان يعتقد أن الهدف شركة غير مشغولة يوم الأحد.