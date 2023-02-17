آلاف الهزات ولم تتوقف.. توابع "المدمر" تتواصل فمتى تنتهي؟ هنا إجابة علمية

الخبير الجيولوجي، يحيى القزاز، يفسر السبب العلمي وراء تواصل الهزات الارتدادية يقول: "قوة الهزات الارتدادية تتوقف على قوة التصادم خلال الزلزال الرئيسي، والزلزال سببه تصادم بين لوحين، وهما اللوح العربي واللوح الأناضولي، وعندما حدث تصادم بين اللوحين حدثت هزة عنيفة أثرت على الصدوع المجاورة لها، وقد تنقل الحركة مِن مكان الهزة الأصلية إلى أماكنَ أخرى، حيث يوجد في تركيا صدعان، صدع شرق الأناضول وصدع شمال الأناضول، وحدث كسر في القشرة الأرضية في صدع شرق الأناضول"، وفق "سكاي نيوز عربية".