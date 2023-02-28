هونج كونج تُلغي إلزامية وضع الكمامة

والمدينة الصينية هي أحد آخر الأماكن في العالم، التي كانت لا تزال تفرض على كل شخص يزيد عمره على عامين وضع الكمامة أثناء وجوده في أي مكان عام؛ وذلك تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دولار بالعملة المحلية (1200 يورو).