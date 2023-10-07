دراسة جديدة: الشعور بالوحدة يزيد احتمالَ الإصابة بحالة دماغية خطيرة

وعلى العكس من ذلك فإن التواصل الاجتماعي قد يقلّل من خطر الإصابة بمرض باركنسون. وتقول سوتين: "لم نختبر هذا الارتباط في الدراسة الحالية، ولكن نعم، يعتقد أن الاتصال الاجتماعي وقائي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعالجة هذه المسألة".