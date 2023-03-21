حول العالم في صورة: سحقت آلاف الزجاجات.. هكذا تستقبل إندونيسيا هلال رمضان

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس"، نشاهد عملية سحق وإعدام السلطات الإندونيسية للآلاف من زجاجات الكحول قُبيل استقبال شهر رمضان المبارك في مدينة بيكانبارو، وهي واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية في الجزء الشرقي من جزيرة سومطرة.
ووضعت الزجاجات داخل ممر قبل أن تدهسها إحدى آلات السحق، التي تستخدم في عملية رصف الشوارع وتسويتها، بينما كان يشاهد الأمر جمع من الناس.
واعتادت السلطات في الدولة ذات الأغلبية المسلمة على مداهمة أوكار بيع الخمور والمشروبات الكحولية، وسحقها على مرأى ومسمع الجميع قُبيل شهر رمضان، في إشارة إلى حرمانية تناولها ولا سيما في شهر الصيام.
وتتجهز إندونيسيا لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك اليوم الأربعاء، بعد مغيب الشمس، ومن المرجح الإعلان عن يوم الخميس 23 مارس كأول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد، وفقًا لموقع "Inside Indonesia".