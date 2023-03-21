حول العالم في صورة: سحقت آلاف الزجاجات.. هكذا تستقبل إندونيسيا هلال رمضان

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس"، نشاهد عملية سحق وإعدام السلطات الإندونيسية للآلاف من زجاجات الكحول قُبيل استقبال شهر رمضان المبارك في مدينة بيكانبارو، وهي واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية في الجزء الشرقي من جزيرة سومطرة.