لأغرب سبب.. شاهد لماذا قطع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مؤتمره الصحفي

و حسب موقع "روسيا اليوم"، بينما كان يتحدث عن العمليات التي يشنها حزب الله من جنوب لبنان على شمال "إسرائيل"، خاطب ميلر أحد المراسلين في الغرفة قائلاً، "أكره أن أقاطعك، هناك صرصار كبير على الحائط، فوق رأسك هناك. سوف نؤجل ذلك.. لا يوجد مبيد حشري أو مبيد للصراصير في القاعة يا مات".