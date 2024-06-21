لأغرب سبب.. شاهد لماذا قطع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مؤتمره الصحفي

قطع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر مؤتمره الصحفي عندما لاحظ وجود صرصار يزحف على الحائط قرب رأس أحد المراسلين.
و حسب موقع "روسيا اليوم"، بينما كان يتحدث عن العمليات التي يشنها حزب الله من جنوب لبنان على شمال "إسرائيل"، خاطب ميلر أحد المراسلين في الغرفة قائلاً، "أكره أن أقاطعك، هناك صرصار كبير على الحائط، فوق رأسك هناك. سوف نؤجل ذلك.. لا يوجد مبيد حشري أو مبيد للصراصير في القاعة يا مات".
كان ماثيو ميلر يجيب على سؤال أحد المراسلين عندما رأى الصرصار يزحف على الحائط. ويمكن سماع أحد الأشخاص يقول "سنذهب للقضاء عليه".
وأضاف ميلر ضاحكا: "آسف على تشتيت الانتباه، لكنه (الصرصار) كبير نوعًا ما".
وسرعان ما عاد ميلر للإجابة على السؤال، بعد أن لاحظ أنه لم يكن ينبغي له أن يذكر الصرصار، وقال: "الآن، ستواجه القاعة صعوبة في التركيز على الرسائل المهمة للغاية التي يجب على إيصالها".
وبعد أكثر من دقيقة بقليل، أمكن سماع صوت صفع، يليه تصفيق، قبل أن يقول ميلر: "تم حل هذه المشكلة".