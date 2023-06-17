فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أنثى فيل بعد موت صغيرها

وحسب الصحيفة: كان الفيل الصغير قد ضلّ عن القطيع ومات قبل 3 أيام، لكن الأم لم تترك طفلها، بل حملته لمسافة كيلومترين، حتى وصلت إلى ضفة النهر، ووضعته في الماء محاولة إنعاشه، وأخذت تقلبه وهي تصرخ بصوت يمزق القلب.