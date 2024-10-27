حول العالم في صورة: رفض مغادرة غزة.. فافترش أنقاض منزله وجلس ليعد الشاي!

ورفض هذا الرجل مغادرة ما كان منزله في يوم من الأيام مثله مثل الكثيرين من سكان غزة، وقرر البقاء على أنقاضه غير عابئ بالأسياخ الحديدية التي تبرز حوله من كل جنباته، واحتمالية انهيار هذه الأنقاض، إذ يظل – كما يبدو - أكثر الأماكن أمانًا من القصف الإسرائيلي العشوائي الذي طال كل شيء في غزة.