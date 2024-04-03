صور صادمة: مبانٍ مائلة وركام ورعب.. هذا ما تسبب به الزلزال الأقوى في تايوان

كما أدى الزلزال، الذي يُعد الأقوى في البلاد منذ 25 عامًا، إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء عدة من تايبيه، كما تسبب في إصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" في جزر جنوب اليابان والفلبين.