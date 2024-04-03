صور صادمة: مبانٍ مائلة وركام ورعب.. هذا ما تسبب به الزلزال الأقوى في تايوان

ترك الزلزال الذي ضرب ساحل جزيرة تايوان مشاهد صادمة خلفه، ما بين مبانٍ مائلة، وأنقاض وركام، وفزع ورعب بين الناس، وخسائر هائلة في الأموال والأرواح.
فالزلزال الذي تخطت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، قتل نحو 9 أشخاص، وأصاب ما يزيد على 800 آخرين، فيما تُرك آخرون محاصرين في الأنفاق، وتحت الركام بين الحياة والموت.
كما أدى الزلزال، الذي يُعد الأقوى في البلاد منذ 25 عامًا، إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء عدة من تايبيه، كما تسبب في إصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" في جزر جنوب اليابان والفلبين.
وأظهرت الصور المتداولة مباني مائلة، وفزع ورعب بين السكان المحاصرين، ومحاولات رجال الدفاع المدني لإنقاذهم، كما أظهرت توقف حركة المرور على الطرق السريعة بعد سقوط صخور من أعلى الجبال.
وكان آخر زلزال قوي ضرب البلد الآسيوي بلغت قوته 7.6 درجة عام 1999، وقتل نحو 2400 شخص، ودمر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تاريخ تايوان.