الإمارات.. كيف أنقذ أب ابنه الموظف من إدمان المخدرات؟

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن صفحة النيابة العامة، أن هذا الشاب كان في مقتبل العمر، وحصل على وظيفة، بعد أنهى دراسته الجامعية، وبعد سنة فوجئ والده بأنه بدأ في التغيب عن العمل، ولاحظ تغيراً في تصرفاته، فلم يترك والده الأمر يمر دون أن يتقصى عن سبب ذلك، فقام بالتواصل مع أصدقاء ابنه، وزملائه في العمل، وبعد بحثه وتواصله لمعرفة سبب تغير سلوكيات ابنه، اكتشف الأب أن ابنه كان يرافق أحد الأشخاص المعروفين بسوء السلوك، وأنه كان مداناً سابقاً في قضايا تعاطي المخدرات، وهنا توجه الأب إلى ابنه، وظل يتحدث معه، ويحاول أن يقنعه بأن يبوح له عن أسباب تغير تصرفاته، وعدم ذهابه إلى العمل، وبعد إلحاح والده، أقرّ الابن بأنه تعاطى مادة مخدرة، وأصبح مدمناً عليها، بسبب ذلك الشخص الذي تعرف إليه، فتوجه والد الشاب إلى النيابة العامة، وطلب علاج ابنه من آفة المخدرات، فصدر قرار من النيابة العامة بإخضاع الشاب للعلاج، وقد التزم بالفعل بخطة العلاج، وابتعد عن رفيق السوء، وعاد لممارسة حياته فرداً صالحاً في المجتمع.