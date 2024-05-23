ليس بينها الأبيض.. دراسة: 4 ألوان "تجذب" البعوض فلا ترتدِها صيفًا

وقال جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن، في بيان: "أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تُطرح عليّ: ما الذي يمكنني فعله لمنع البعوض من لدغي؟ كنت أقول إن هناك ثلاث إشارات رئيسية تجذب البعوض، أنفاسك، وعرقك، ودرجة حرارة بشرتك".