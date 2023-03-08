قال: "المجد لأوكرانيا" وتلقّى الرصاص.. شاهد لحظة إعدام جندي أوكراني التي أغضبت الرئيس

وحسب موقع "الحرة"، يُظهر المقطع الذي نشرته وحدة من مجموعة فاغنر الروسية، رجلًا يقف في غابة وهو يرتدي زيًّا عسكريًّا، يدخّن سيجارته ويقول "المجد لأوكرانيا" باللغة الأوكرانية، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

وفتحت السلطات الأوكرانية تحقيقًا جنائيًّا في مقتل الجندي، وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين بالعثور على قتلته.