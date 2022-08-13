اختفى الطاهيان وحُجِبَ ظهورها 32 عامًا.. هنا "أوضح صورة للأطباق الطائرة"!

وكان الاثنان على ثقة بأن ما كان طائرًا في السماء هو طبق طائر، وبناءً على ذلك بعثا بالصور إلى صحيفة محلية في اسكتلندا، والصحيفة بدورها بعثت الصور إلى وزارة الدفاع، ولم تنشر الصور حينها، واختفى الطاهيان أيضًا.