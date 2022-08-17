مقتل 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين في انفجار استهدف مسجدًا بالعاصمة الأفغانية

أفاد التلفزيون الأفغاني بمقتل 20 شخصًا على الأقل، وجرح 40 آخرين، في انفجار استهدف مسجدًا في العاصمة كابول، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أوضحت قناة (TOLOnews) الأفغانية اليوم الأربعاء، نقلاً عن سكان محليين، بأن انفجارًا وقع في منطقة خير خانه الواقعة شمال شرق كابول.
وأوضحت وكالة "آج" للأنباء أن الانفجار وقع في مسجد الصادقية. وأفاد السكان المحليون بأن أصوات أعيرة نارية سُمعت في المكان.
وأفادت مصادر شعبية في منطقة خيرخانه بمدينة كابول بوقوع انفجار قوي في مسجد "الصادقية" بمدينة كابول، استهدف المولوي أمیر محمد کابلي، وقد لقي هو وعدد من المصلین فیه حتفهم. وذكرت أن هذا الانفجار وقع بين المصلين في منطقة كوتل خيرخانه من الحي السابع عشر بمدينة كابول، مشيرين إلى أن الانفجار وقع مساء اليوم خلال صلاة العشاء.
ولم يذكر المسؤولون الأمنيون في حكومة طالبان أي شيء بخصوص هذا الأمر حتى الآن، فيما قال شهود عیان إن عدد ضحایا الانفجار یفوق العشرین، وعدد المصابین یفوق الأربعین.
ويُعد هذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف مسجدًا في أفغانستان خلال شهر ونصف الشهر؛ إذ شهدت العاصمة كابل هجومًا مماثلاً منتصف شهر يونيو، أدى لمقتل شخص وجرح 7 من جراء انفجار داخل مسجد في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.