مقتل 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين في انفجار استهدف مسجدًا بالعاصمة الأفغانية

وأفادت مصادر شعبية في منطقة خيرخانه بمدينة كابول بوقوع انفجار قوي في مسجد "الصادقية" بمدينة كابول، استهدف المولوي أمیر محمد کابلي، وقد لقي هو وعدد من المصلین فیه حتفهم. وذكرت أن هذا الانفجار وقع بين المصلين في منطقة كوتل خيرخانه من الحي السابع عشر بمدينة كابول، مشيرين إلى أن الانفجار وقع مساء اليوم خلال صلاة العشاء.