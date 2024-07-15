"فشل أمني خطير".. شاهد "الشجرة" التي أخفت مُطلِق النار عن رجال ترامب

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، كان توماس ماثيو كروكس (20 عامًا) على سطح مستودع على بُعد 130 إلى 140 مترًا من ترامب عندما أطلق عدة طلقات على الرئيس السابق قبل أن يطلق عليه عملاء الخدمة السرية النار ويقتلوه.