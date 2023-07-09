في صراع "تويتر" و"ثريدز".. ماسك يكشف لزوكربيرغ أسرارًا قد لا يعرفها عن زوجته!

اتهامات

وسَبَق أن اتهم ماسك، وهو مالك شركة "تويتر"، رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيًّا.