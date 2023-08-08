أكثر الأشهر حرًّا في العالم على الإطلاق.. شهر يوليو 2023 يحطم المستوى القياسي

هذا، وتؤكّد المحيطات أيضًا هذا التوجه المقلق مع ارتفاع كبير في حرارة سطح المياه منذ نيسان/ أبريل، ومستويات غير مسبوقة في تموز/ يوليو؛ فقد تم تسجيل مستوى قياسي في 30 تموز/ يوليو بـ20,96 درجة مئوية، فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى بـ0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.