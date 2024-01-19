حول العالم في صورة: في خيام تحفيظ القرآن.. فتيات غزة يتحدين معاناتهن الإنسانية

لم توقفهن المعاناة الإنسانية التي تعيشها غزة وسكانها عن مواصلة حفظ القرآن الكريم، وترتيل كتاب الله، وتجويده؛ فقد قررت هؤلاء الفتيات إقامة خيام لتحفيظ القرآن في رفح، في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع للقصف المميت، وينزح سكانه بالآلاف.