رفْضُ الزهور يقتل أحيانًا.. "الطالبة رقم 16" تلقى حتفها طعنًا وتثير ذعرًا ببريطانيا

وأفاد شهود عيان بأن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تعرضت للطعن في رقبتها بسكين بعد أن رفضت زهورًا من شاب؛ مما تَسبب في حالة من الفوضى خلال ساعة الذروة الصباحية؛ حيث علا صراخُ ركابِ الحافلة وسط حالة من الصدمة والذعر.