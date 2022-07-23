بيان للصحة العالمية: طوارئ صحية عالمية بعد تفشي جدري القردة في أكثر من 70 دولة

وصرح بأن لجنة الطوارئ لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف تفشي جدري القرود على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، ومع ذلك قال إن تفشي المرض انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة وقرر أنه بالفعل مصدر قلق دولي.