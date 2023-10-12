هل يمكن "تبريد الكلى" عند الجلوس على مكان بارد؟.. طبيبة توضح حقيقة ما يحدث

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تقول "زوبوفا": "لا يرتبط ألم أسفل الظهر في بعض الحالات بالكلى على الإطلاق؛ ولكن بالالْتواء والإصابات العضلية، وداء العظم الغضروفي، والفتق بين الفقرات، ومشاكل أخرى في العمود الفقري. من السهل جدًّا التمييز بين هذه الأمراض: حيث يزيد الألم مع الحركة. أو يختفي بعد استلقاء الشخص لفترة أو تناول مسكن للألم؛ إلا أن المشكلة ليست في الكلى".