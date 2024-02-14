لن تصدق حتى تشاهد بعينيك.. هذا ما حدث لسيارة "محشوة بالمخدرات" في محطة وقود
لن تصدق حتى تشاهد بعينيك هذا الفيديو الغريب، حين انفجرت فجأة وبلا مقدمات، سيارة "محشوة" بمخدر الكوكايين في محطة وقود بالأرجنتين، لتكشف عن فضيحة فساد لضابطة شرطة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث المروع الساعة 11.34 دقيقة مساء الأربعاء الماضي، في محطة وقود بمدينة أوران شمالي الأرجنتين، حين كانت رقيب الشرطة صوفيا إستير شابارو تقوم بتموين سيارتها بالغاز، ومعها أطفالها الثلاثة.
ويُظهر الفيديو، لحظة هبوط الأسرة من السيارة؛ حيث وقف الأطفال بعيدًا، بينما كانت "شابارو" تتحدث مع عامل المحطة الذي يملأ السيارة بالغاز.
وفجأة، ودون سابق إنذار نشاهد انفجارًا مروعًا يخرج أحشاء السيارة ويحولها إلى كتلة من المعدن، وتسبب الانفجار في تصاعد سحب من غبار الكوكايين في الهواء.
وبعد الانفجار قال المارة إن الأرض المحيطة بالسيارة كانت مغطاة بمسحوق أبيض؛ حيث يقال إن المزيد من عبوات الأدوية المغلفة بورق أصفر قد احترقت أيضًا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة مقاطعة "سالتا"، أن سيارة الرقيب "شابارو" كانت تحمل 20 كيلوغرامًا من المخدرات، من بينها كمية من الكوكايين تبلغ قيمتها 1.9 مليون دولار أمريكي (أكثر من 7 ملايين ريال سعودي).
ونقلت وكالة أنباء "تيلام " الأرجنتينية عن المدعية العامة المساعدة في أوران، ماريا ديل كارمن نونيز أنه "حين سئلت شابارو عن المخدرات، زعمت أنها لا تعرف شيئًا عنها، مؤكدة أنها تركت سيارتها في ورشة ميكانيكا لإصلاح عطل فيها، وبعدها تسلمت السيارة وتوجهت إلى محطة الوقود لملء الخزان بالغاز من أجل مواصلة رحلة العودة مع أسرتها إلى بوينس آيرس".
وحسب قناة "تودو نوتيكاس" التليفزيونية بالأرجنتين، يعود سبب الانفجار إلى وضع المخدرات في خزان الغاز، وأثناء ملء الخزان، أصبحت الكمية المعتادة أكثر مما يحتمل الخزان، فوقع الانفجار.
وحسب وسائل إعلام محلية؛ ففي وقت وقوع الحادث، كانت "شابارو" في إجازة طبية، وقد وجهت الشرطة إليها تهمة نقل المخدرات، وتم وضعها قيد الإقامة الجبرية، دون سجنها، بسبب رعايتها لطفلين معاقين من أطفالها، ورفضت "شابارو" الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.
وحسب الصحيفة، قالت مصادر من قسم الشؤون الداخلية بقوات الشرطة: إن الرقيبة "شابارو" تم عزلها من مهامها بينما يحاول المحققون تحديد ما إذا كانت تصرفت بمفردها أم أنها جزء من منظمة إجرامية للاتجار بالمخدرات.
وتقول "الديلي ميل": إن عناصر الشرطة الإقليمية في الأرجنتين معرضة بشدة للفساد.
وحسب مقال نشر على موقع مركز أبحاث الجريمة "إنسايت كرايم "، فرغم أن الأرجنتين تعد إحدى المناطق الأكثر أمانًا في أمريكا اللاتينية؛ إلا أن هناك "مشكلة خطيرة" تتعلق بالفساد، وبسبب فشل جهود الإصلاح السابقة، أصبحت قوات الشرطة الإقليمية في البلاد عرضة للجريمة المنظمة.