لن تصدق حتى تشاهد بعينيك.. هذا ما حدث لسيارة "محشوة بالمخدرات" في محطة وقود

ونقلت وكالة أنباء "تيلام " الأرجنتينية عن المدعية العامة المساعدة في أوران، ماريا ديل كارمن نونيز أنه "حين سئلت شابارو عن المخدرات، زعمت أنها لا تعرف شيئًا عنها، مؤكدة أنها تركت سيارتها في ورشة ميكانيكا لإصلاح عطل فيها، وبعدها تسلمت السيارة وتوجهت إلى محطة الوقود لملء الخزان بالغاز من أجل مواصلة رحلة العودة مع أسرتها إلى بوينس آيرس".