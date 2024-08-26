مدتها 6 أشهر.. الصحة العالمية تطلق حملة لوقف انتشار فيروس جدري القردة

وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتطلب الخطة التي ستستمر في الفترة من سبتمبر إلى فبراير من العام المقبل 135 مليون دولار من التمويل، وتهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، وخاصة في البلدان الإفريقية الأكثر تضرراً من تفشي المرض.