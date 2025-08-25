"وَفِي أَنْفُسِكُمْ ".. دراسة: كيف تتكيف ادمغتنا مع التجارب المخيفة؟ ولماذا تعود للظهور في لحظات أخرى؟

ومع ذلك، قد يكتشف المرء بعد ذلك أن محمصات الخبز آمنة في بيئة مختلفة. وهذا ما يُسمى بتعلم الانقراض. الآن، من الجوانب اللافتة للنظر في تعلم الإنقراض أن ذاكرة الخوف الأصلية لم تختفِ تمامًا - فعند العودة إلى البيئة الأصلية، أو عند الانتقال إلى مكان جديد تمامًا، قد يعتقد المرء أن محمصات الخبز قد تكون خطرة مرة أخرى.