"إنها عناية الله".. شاهد كيف نجت هذه المرأة من حادث مروع بالهند

وحسب صحيفة "إنديا تايمز" نُشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفيه ظهرت المرأة وقد خرجت من منزلها وتسير في الشارع، وفجأة يسقط خزان مياه فارغ، فيغطيها بالكامل، وهنا يخرج رجل من منزله ويسرع نحو الخزان، ويواجهان شخصًا على السطح حيث سقط الخزان على الأرجح، وقد ظن الرجل أن الخزان قد قتل المرأة.