"إنها عناية الله".. شاهد كيف نجت هذه المرأة من حادث مروع بالهند

كشف فيديو مروع على مواقع التواصل الاجتماعي كيف نجت امرأة هندية بعناية الله من حادث مروع، حين سقط عليها خزان مياه أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة سورات غربي الهند.
وحسب صحيفة "إنديا تايمز" نُشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفيه ظهرت المرأة وقد خرجت من منزلها وتسير في الشارع، وفجأة يسقط خزان مياه فارغ، فيغطيها بالكامل، وهنا يخرج رجل من منزله ويسرع نحو الخزان، ويواجهان شخصًا على السطح حيث سقط الخزان على الأرجح، وقد ظن الرجل أن الخزان قد قتل المرأة.
وفجأة، تُخرج المرأة رأسها من فتحة في قمة الخزان.
وواضح من الفيديو أن الخزان مفتوح بالكامل من أحد نهاياته، وهو ما جعل المرأة تدخل داخله دون أن تصاب بأذى.
وقد أثارت نجاة المرأة ردود فعل وتعليقات الكثيرين عليه، يقول أحدهم مندهشًا مما حدث: "يا إلهي"، ويقول آخر: "أنا أفكر كيف نجت هذه المرأة"، ويقول ثالث: "هذه أشياء مجنونة تحدث في الهند"، وقال معلق: "هذه المرأة محظوظة بشكل لا يصدق، كان من الممكن أن تكون حادثة قاتلة"، وعلق شخص قائلًا: "هناك احتمالات كثيرة لسقوط الخزان؛ لكنه سقط بهذه الزاوية دون إيذاء المرأة".