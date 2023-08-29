فيديو مروع.. لحظة تحطم طائرة هليكوبتر فوق منزل بأمريكا

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، المروحية وهي تحلق مع دخان أسود خلف القسم الأوسط، قبل أن يؤدي عطل تقني إلى خروجها عن السيطرة حيث بدا أن طرف الذيل ينكسر.