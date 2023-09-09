انطلاق عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من زلزال المغرب

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، عمل فريقٌ من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقتٍ ممكنٍ إلى السكان المتضررين من الزلزال.