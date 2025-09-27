فوق وادي هواجيانغ.. الصين تفتتح أعلى جسر في العالم أمام حركة المرور غدًا

دشّنت الصين جسر "هواجينغ" عبر وادي غويتشو، ليصبح الأعلى في العالم بارتفاع 625 مترًا، متجاوزًا جسر "دوغ" (565 مترًا) في المقاطعة نفسها.
ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، سيفتتح الجسر أمام حركة المرور غدًا الأحد في مقاطعة غويتشو الجبلية جنوب غرب الصين.
والجسر المعلّق، الذي استغرق بناؤه ثلاث سنوات، يعبر وادي هواجيانغ جراند كانيون، ويهدف إلى تقليص زمن السفر عبر الوادي من ساعتين إلى بضع دقائق فقط.
وتُعد مقاطعة غويتشو موطنًا لنحو نصف أطول 100 جسر في العالم، فيما يرتفع أحدث مشاريعها 625 مترًا (2050 قدمًا) من النهر أسفل الجسر إلى سطحه، أي ما يعادل ارتفاع برج شنغهاي تقريبًا.