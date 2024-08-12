حرائق الغابات باليونان تخرج عن السيطرة .. والسلطات تستنجد بالاتحاد الأوروبي للمساعدة

واندلع الحريق الذي يغطي دخانه جزءًا من سماء العاصمة، بعد ظهر الأحد في فارنافاس على بعد 35 كيلومترًا شمال شرق أثينا، وأرغم امتداده السريع البلاد على طلب المساعدة.