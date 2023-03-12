حادث مأساوي.. الضباب يتسبب في اصطدام 21 سيارة في روسيا

تَسبب حادث مرور مأساوي على طريق سريع في منطقة ساراتوف، في إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى، وتَضررت 21 سيارة جراء الحادث.
وقال مسؤول الصحة في المنطقة أوليغ كوستين: "ارتفع عدد ضحايا حادث 21 سيارة على الطريق السريع في منطقة ساراتوف، إلى 15 جريحًا، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى"، بعضهم في حالة حرجة.
وأشار إلى أن مراهقًا يبلغ من العمر 14 عامًا يعاني من كدمة في المخ وكسر في العظام في حالة خطيرة. كما تم إرسال شخصين بالغين إلى غرفة العمليات.
ونتيجة للضباب والجليد على الطريق السريع الفيدرالي R-228 في منطقة خفالينسكي -وفق "روسيا اليوم"- فقد وقع صباح اليوم الأحد، حادث مروري كبير شَمِلَ 21 سيارة؛ بما في ذلك شاحنات.. وبناء عليه تم حظر وإيقاف حركة مرور جميع المركبات في مكان الحادث بسبب الضباب.