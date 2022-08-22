OSN + حصرياً تبدأ بعرض مسلسل "House of the Dragon" عن أحداث ما قبل صراع العروش

أعلنت شبكة OSN+ اليوم عن إطلاق عرض المسلسل الذي طال انتظاره House of the Dragon، الذي يروي الأحداث السابقة لأحد أكثر المسلسلات نجاحًا في العقد الماضي صراع العروش Game of Thrones حصرياً على OSN+، الوجهة الحصرية في المنطقة لمشاهدة أعمال HBO الدرامية الإبداعية، والمنصة الرائدة للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي المحلي والعالمي المتميز، وذلك بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.
وشهدت عدّة مواقع في أنحاء المنطقة إقامة OSN+ فعاليات احتفالية تسبق العرض الأول للمسلسل المرتقب، بهدف إثارة حماسة الجماهير في المنطقة. وبدأت الاحتفالات بعرض حصري للحلقة الأولى في 16 أغسطس في مسرح الفن الرقمي بدبي قبل عرضة العالمي، وأقامت OSN+ في 18 أغسطس عرض مذهل للطائرات المسيّرة أدّته 1,000 طائرة حلقت في تشكيلات مذهلة فوق بوليفارد مدينة الرياض ضمن فعاليات موسم "الجيمرز 8"، أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم.
وكشفت OSN+ في أعقاب ذلك، عن جمجمة تنين ضخمة طولها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار على شواطئ مدينة العلمين الساحلية في "مراسي بيتش كلوب هاوس"، أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في مصر، وذلك في 18 أغسطس لمدة ثلاثة أيام. وأتاحت هذه الفعاليات للمتابعين، سواء كانوا من محبي Game of Thrones أو من حديثي العهد بعالم "ويستروس"، الفرصة للتعرّف بطريقة فريدة على هذا العمل الدرامي العالمي قبيل موعد عرضه الأول.
واستمرت الاحتفالات في مدينة العلا السعودية، التي تعتبر موطناً لسلسلة من المواقع التاريخية والأثرية الواقعة في شمال غرب المملكة، والتي تضم بعضًا من أروع المواقع في العالم وجمال طبيعي رائع، ولها أهمية ثقافية يعود تاريخها إلى آلاف السنين. وزينت OSN+ التكوين الصخري الطبيعي الأيقوني، حجر الفيل الصخري، بـرمزHouse of the Dragon. ورافق هذا العرض المذهل جمجمة تنين Balerion عملاقة شوهدت في ديوان جبل أثلب، أحد أكثر مواقع الحِجر روعة، وداخل المناظر الطبيعية الخلابة لوادي الفن.