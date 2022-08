OSN + حصرياً تبدأ بعرض مسلسل "House of the Dragon" عن أحداث ما قبل صراع العروش

أعلنت شبكة OSN+ اليوم عن إطلاق عرض المسلسل الذي طال انتظاره House of the Dragon، الذي يروي الأحداث السابقة لأحد أكثر المسلسلات نجاحًا في العقد الماضي صراع العروش Game of Thrones حصرياً على OSN+، الوجهة الحصرية في المنطقة لمشاهدة أعمال HBO الدرامية الإبداعية، والمنصة الرائدة للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي المحلي والعالمي المتميز، وذلك بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.