OSN + حصرياً تبدأ بعرض مسلسل "House of the Dragon" عن أحداث ما قبل صراع العروش

وكشفت OSN+ في أعقاب ذلك، عن جمجمة تنين ضخمة طولها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار على شواطئ مدينة العلمين الساحلية في "مراسي بيتش كلوب هاوس"، أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في مصر، وذلك في 18 أغسطس لمدة ثلاثة أيام. وأتاحت هذه الفعاليات للمتابعين، سواء كانوا من محبي Game of Thrones أو من حديثي العهد بعالم "ويستروس"، الفرصة للتعرّف بطريقة فريدة على هذا العمل الدرامي العالمي قبيل موعد عرضه الأول.