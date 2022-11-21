طبيبة روسية: هذه أفضل 10 أغذية لتقوية المناعة

وأشارت إلى أن كل هذه المنتجات هي مصدر ممتاز لليود والفيتامينات الأخرى ويمكن تحديد نقص اليود في الجسم من خلال الانتباه إلى العديد من الأعراض، وتشمل: (الخمول والنعاس، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع الضغط، وعدم الراحة وضيق في الصدر، والصداع، وانخفاض الشهية، ومشاكل في الشعر والأظافر، وضعف الانتباه، والحساسية لتغيرات الطقس).