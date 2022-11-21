طبيبة روسية: هذه أفضل 10 أغذية لتقوية المناعة

أوصت الطبيبة الروسية إيلينا باريتسكايا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة والأطفال، بتناول التوت والمأكولات البحرية لتقوية المناعة وتجديد احتياطيات اليود في الجسم.
وأدرجت "باريتسكايا"، الأغذية التي ستساعد في تجديد احتياطيات اليود في الجسم وتقوية جهاز المناعة.
ووفقًا لها؛ فمع نقص اليود يعاني الجسم كله وخاصة الأطفال، ويكون النمو والتطور مضطربًا، وعند البالغين ينخفض مستوى الحماية المناعة والقدرة على العمل، ويمكن أن يؤدي النقص المطول في اليود إلى تكوين تضخم الغدة الدرقية وسماكة الرقبة ويزيد من خطر الإصابة بالأورام.
وينقل موقع "روسيا اليوم" عن "باريتسكايا": أن التوت البري والفراولة والخوخ والسمك والتونة والديك الرومي والبطاطس ذات القشرة والفاصوليا البيضاء والأعشاب البحرية ستؤدي وظيفة ممتازة في تشبع الجسم باليود.
وأشارت إلى أن كل هذه المنتجات هي مصدر ممتاز لليود والفيتامينات الأخرى ويمكن تحديد نقص اليود في الجسم من خلال الانتباه إلى العديد من الأعراض، وتشمل: (الخمول والنعاس، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع الضغط، وعدم الراحة وضيق في الصدر، والصداع، وانخفاض الشهية، ومشاكل في الشعر والأظافر، وضعف الانتباه، والحساسية لتغيرات الطقس).