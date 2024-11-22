اللصوص وصلوا بدراجات وأطلقوا النيران.. السطو على "كنز فرنسي" في وضح النهار!

وكشف رئيس بلدية المدينة، جان مارك نسميه، أن اللصوص وصلوا بواسطة دراجات نارية بعد الظهر إلى متحف ييرون، ثم دخل ثلاثة منهم مرتدين خوذات إلى المتحف المُتاح للعامة، وبقي رابع يراقب في الخارج، وبعدما أطلقوا النار، توجهوا نحو القطعة الرئيسية في المتحف، وقاموا بسرقتها.