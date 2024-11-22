اللصوص وصلوا بدراجات وأطلقوا النيران.. السطو على "كنز فرنسي" في وضح النهار!

ذكرت وسائل إعلام أن مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة كنز من المجوهرات تقدر قيمته بملايين اليورو، في مدينة في باريه لو مونيال الفرنسية.
وأشار الإعلام الفرنسي، إلى أن عملية سطو مسلح نفذت يوم الخميس في وضح النهار، في متحف للفنون المقدسة في باريه لو مونيال الفرنسية، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".
وكشف رئيس بلدية المدينة، جان مارك نسميه، أن اللصوص وصلوا بواسطة دراجات نارية بعد الظهر إلى متحف ييرون، ثم دخل ثلاثة منهم مرتدين خوذات إلى المتحف المُتاح للعامة، وبقي رابع يراقب في الخارج، وبعدما أطلقوا النار، توجهوا نحو القطعة الرئيسية في المتحف، وقاموا بسرقتها.
وذكر "نسميه" أن القطعة الرئيسية، هي عمل فنّي يحمل اسم "فيا فيتايه" (1904) صنّعه الصائغ الفرنسي جوزيف شوميه ويتناول حياة المسيح، وتُقدّر قيمة هذه القطعة التي صنّفتها وزارة الثقافة كنزا وطنيا، بما بين 5 و7 ملايين يورو (5,20 و7,28 ملايين دولار).
علاوة عن تماثيل المجسّم المصنوعة من الذهب والعاج، قام اللصوص بسرقة زخارف من الزمرد، بعد أن قطعوا بالمنشار الواجهات المدرعة التي كانت تحمي العمل الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار. وقطعوا أيضًا جزءًا من قاعدته الرخامية.